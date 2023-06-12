Gerze’de bir ilk gerçekleşti: 16 hafız icazet töreninde hafızlık belgelerini aldı

Sinop'un Gerze ilçesinde ilk kez hafızlık icazet töreni yapıldı. Gerze İlçe Müftülüğü'nün Gerze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği organizasyona İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, İlçe Müftüleri, kurum idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, misafir hafızlık hocaları, dernek ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören başlamadan önce Beştepe Millet Camii İmam-Hatibi Ali Burak Baldöken ve İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

KARAR: "BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gerze İlçe Müftüsü Bayram Karar, 16 hafızın icazet töreninde bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Gerçekten büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Duygulanmamak elde değil. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Burada bizlerden ziyade yavrularımızın anne babalarının, hocalarımızın ve hayırseverlerimizin emeği çok fazla. Teşekkürleri onlar hak ediyor. Evet bir ilki gerçekleştirdik. Gerze İlçemiz bundan sonra Kur'an'ın bereketiyle nice hafızlar yetiştirecek inşallah. Yeni yapılacak kurs binamız da tamamlanınca daha kaliteli hizmetlerin önü açılacağını ümit ediyorum. Buraya gelip bizleri yalnız bırakmayan tüm halkımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Bafra İlçe Müftülüğü Mehteran Ekibi marşlar icra ederken törende sema gösterisi de yapıldı. Bu gösterilerin ardından icazet törenine geçildi. Saliha Katakütük, Zeyneb Ekiz, Şevvalnaz Türkan, Medine Kırık, Merve Kırık, Elif Buse Zor, Mervenur Kısa, Elif Baş, Şeymanur Yoldan, Bünyamin Mehmet Kopmaz, Yunus Emre Arslan, Bilal Şeker, Eren Öza, Yusuf Efe Çiçek, Yasin Demirbaş, Barış Demirbaş ismindeki hafızlar icazet töreninde hafızlık belgelerini aldı. Hafızlık öğrencilerini yetiştiren Yusuf Yasir Demir, Muhammed Geniş, Cevdet Arslan, Kübra Şahin ve Zeyneb Geniş'in emekleri sonucu hafızlık belgelerini alan 16 öğrencinin aileleri de çocuklarını törende yalnız bırakmadı.