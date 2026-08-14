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Giriş Tarihi: 14.08.2026 09:24

Geyikli’de feci kaza: Baba hayatını kaybetti, iki çocuğu yaralandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli’de, baba ve iki çocuğunun bulunduğu motosiklete otomobil çarptı. Kazada 44 yaşındaki marangoz ustası Alparslan Atalay hayatını kaybederken, 8 ve 12 yaşındaki iki çocuğu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Geyikli’de feci kaza: Baba hayatını kaybetti, iki çocuğu yaralandı
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Geyikli İskele yolu üzerinde baba ve iki çocuğunun bulunduğu motosiklete seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan baba ve iki çocuğu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 44 yaşındaki Alparslan Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan Atalay'ın 8 ve 12 yaşındaki iki çocuğu ise Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ÇANAKKALE #EZİNE

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Geyikli’de feci kaza: Baba hayatını kaybetti, iki çocuğu yaralandı
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