Geyikli’de feci kaza: Baba hayatını kaybetti, iki çocuğu yaralandı

Geyikli İskele yolu üzerinde baba ve iki çocuğunun bulunduğu motosiklete seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan baba ve iki çocuğu yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 44 yaşındaki Alparslan Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan Atalay'ın 8 ve 12 yaşındaki iki çocuğu ise Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.