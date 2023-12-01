’Gezen Adam’ operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen ve yaklaşık iki aylık projeli çalışma çerçevesinde ikinci el satış sitelerinden ürün satışı sırasında kargolarda maddi değeri yüksek dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik ürünlere yönelik maddi değeri yaklaşık 10 milyon TL olan ve 250'den fazla nitelikli dolandırıcılık olayı gerçekleştiren 11 şüpheliye yönelik Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.