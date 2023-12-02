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Giriş Tarihi: 2.12.2023 10:54 Son Güncelleme: 2.12.2023 10:56

‘Gezen Adam’ vurgununda 9 şüpheli tutuklandı

Nevşehir’de ikinci el satış sitelerinde profil oluşturarak ürün sahibine ulaşan ve güven sağladıktan sonra satıcıdan istedikleri kargo kodu ile ürünleri alıp ücretini ödemeyen 9 şüpheli ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
‘Gezen Adam’ vurgununda 9 şüpheli tutuklandı

Dolandırılan bir vatandaşın ihbarının ardından harekete geçen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştiren 11 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin ikinci el satış sitelerinde profil oluşturduğunu satışa konu ürünün sahibine ulaştıklarını alıcı gibi davranıp ürün aldıkları, güven sağladıktan sonra satıcıdan istedikleri kargo kodu ile ürünleri alıp ücretini ödemedikleri belirlendi. Şüphelilerin, ikinci el satış sitelerinden ürün satışı sırasında kargolarda maddi değeri yüksek dizüstü bilgisayar, cep telefonu gibi ürünlere yönelik maddi değeri 10 milyon TL olan 250 üründe dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'Gezen Adam' operasyonu kapsamında 11 şüpheli Ankara, Kırıkkale, Manisa ve Aksaray'da eş zamanlı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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‘Gezen Adam’ vurgununda 9 şüpheli tutuklandı
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