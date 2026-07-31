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Giriş Tarihi: 31.07.2026

Geziden dönerken yolda can verdiler

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Geziden dönerken yolda can verdiler
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İSTANBUL'DAN annesiyle memleketi Giresun'un Alucra ilçesine gelen İlyas Kerim Saatçi (21), önceki gün akrabalarını Alucra Göleti'ne gezmeye götürdü. Dönüşte virajda kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücünün annesi Zeykir Saatçi (55), akrabaları Sevgi Saatçi (57) ile kuzeninin 2 yaşındaki bebeği Almina Değerli öldü. Sürücü İlyas Kerim Saatçi, Almina bebeğin annesi Melek Değerli (28) ve akrabaları Ayşe Yamak (49) ise yaralı kurtuldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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