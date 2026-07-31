Geziden dönerken yolda can verdiler

İSTANBUL'DAN annesiyle memleketi Giresun'un Alucra ilçesine gelen İlyas Kerim Saatçi (21), önceki gün akrabalarını Alucra Göleti'ne gezmeye götürdü. Dönüşte virajda kontrolden çıkan otomobil dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobildeki sürücünün annesi Zeykir Saatçi (55), akrabaları Sevgi Saatçi (57) ile kuzeninin 2 yaşındaki bebeği Almina Değerli öldü. Sürücü İlyas Kerim Saatçi, Almina bebeğin annesi Melek Değerli (28) ve akrabaları Ayşe Yamak (49) ise yaralı kurtuldu.
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Mete Efendioğlu - Editör