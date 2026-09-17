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Giriş Tarihi: 17.09.2026 15:35

Gezme facia ile sonuçlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Karapınar Beldesinde Müzik Öğretmeni olarak görev yapan Cansu Öğretmen kayınpederi ile Amasra ilçesine gezmeye gelirken, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Gezme facia ile sonuçlandı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu müzik öğretmeni Cansu Kocakurt (35) hayatını kaybetti, 3 aylık bebeği ile kayınpederi yaralandı. Amasra ilçesine gezmeye geldikleri belirtildi. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Amasra yönüne giden otomobil, tünel çıkışında sürücüsü H.Ç.K.'nin (73) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 aylık U.M.K. bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü H.Ç.K.'nin tedavisinin Bartın Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi.

KAYINPEDERİ İLE AMASRA'YA GELİYORLARDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesindeki Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen Cansu Kocakurt'un bugün ikindi namazının ardından memleketi Karabük'te toprağa verileceği bildirildi. Cansu Öğretmenin kayın pederi ile Amasra ilçesine gezmeye geldiklerini belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

#AMASRA #ZONGULDAK

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Gezme facia ile sonuçlandı
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