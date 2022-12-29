Gılgamış Destanı Kime Ait? Gılgamış Destanı Ne Anlatıyor, Konusu ve Önemi Ne?

Gılgamış destanı kime ait olduğu tarihte adını çok duyduğumuz bir topluluktur. Bu doğrultuda Gılgamış destanı kimin için Sümerliler yanıtı verilir. Sümerliler, tarih içerisinde Gılgamış destanı hangi millete aittir için cevap olduğu kadar başka ilklerle de anılır. Kimin yazdığı çözüldüğüne göre sıra Gılgamış Destanı ne anlatıyor konusundadır. Ölümsüzlüğü aramak Gılgamış Destanı özeti için kesinlikle doğru noktadır. Bu destan tarih derslerinde bahsedilmektedir ve Türk edebiyatı için önemlidir. Dolayısıyla Gılgamış Destanı hangi Türk devletine aittir konusuna değinilmelidir.

Gılgamış Destanı Kime Ait?

Destan yazılı tarihten farklı olarak sözlü tarihi temsil eden bir durumdur. Sözlü bir tarih olduğundan geçmişten günümüze gelmesi oldukça meşakkatli bir durumdur. Destanın temel özelliği, geçmişteki herhangi bir milletin özelliğini anlatması ve bu destanı milli olarak kabul görmelidir. Milletlerin özellikleri tarihsel durumları ya da mitolojik konuları da kapsayabilir. Ayrıca ortak paydaş olan milletin toplumsal normları da destanın konusu olabilir. Gılgamış destanı ait olduğu topluluğun ortak gayesini anlatmaktadır. Gılgamış destanın ait olduğu millet tarihte adını pek çok kez duyduğumuz ve birçok ilklere imza atan bir topluluktur. Aynı zamanda Gılgamış destanı birçok medeniyetin yaşadığı Mezopotamya'da gerçekleşmiştir. Anlatılanlardan hareketle Gılgamış destanı Sümerlilere aittir.

Gılgamış Destanı Ne Anlatıyor, Konusu ve Önemi Ne?

Gılgamış destanı Sümerlilere ait bir bilgiyi anlatmaktadır. Gılgamış destanı tarihte tabletlere aktarılan bir destandır. Fakat bu tabletlerin hepsi günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu nedenle Gılgamış destanının ne anlattığı hakkında bir noktadan sonra çıkarım yapılabilir. Gılgamış destanının genel konusu ölümsüzlüğün bulunmaya çalışılmasıdır. Sadece ölümsüzlüğün aranması değil bir insanın bilgiyi araması ve onun peşinde olması da Gılgamış destanında yüce olarak anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu iki konu Gılgamış destanını anlatan konulardır.

Gılgamış Destanı Özeti Nedir?

Yukarıda da belirtildiği gibi Gılgamış destanı tabletlere aktarılan bir destandır. Tabletlerden yola çıkarak Gılgamış destanında ilk olarak Gılgamış'ı ven metinler vardır. Tabletlerde yazılanlara göre Gılgamış yarı tanrı olan bir savaşçıdır. İleriki metinlerde halkına karşı kötü davranan Gılgamış'ın Gök tanrı tarafından cezalandırıldığı yer almaktadır. Gök tanrısı Enkidu adında bir hayvanı Gılgamış'ı öldürmesi için emir verir ve Gılgamış savaşı yener. Bunun sonucunda ikisi dost olurlar. Diğer bir olay ise aşk tanrıçası ile gerçekleşir. Evliliği istemeyen Gılgamış aşk tanrıçası tarafından öldürülmek istenir fakat Gılgamış bu savaşı da yener. Savaşı yenmesinde Enkidu'nun payı büyüktür. Sonraki tablette Gılgamış değil Enkidu üzerinden konu devam eder. Çünkü aşk tanrısı Gılgamış'ı öldürmek üzere gönderdiği boğayı öldürmede payı vardır. Bunun üzerine Enkidu rüya görür ve tanrılar tarafından ölüme tabii tutulduğunu görür. Bu bölümden sonraki tabletlere ulaşılmadığından destan bu şekilde yarım kalır.