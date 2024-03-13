Gingivitis Nedir? Gingivitis Neden Olur, Kendiliğinden Geçer Mi?

Diş sağlığını etkileyen en büyük faktörlerden biri olan diş etleri ne kadar iyi durumda olursa dişler için o kadar iyidir. Diş eti rahatsızlıkları her yaştan bireyin başına gelebilecek bir durumdur ve bu rahatsızlıklar hakkında bilgi sahibi olmak kişinin yararına olacaktır. Bu konuda gingivitis nedir, neden olur ve kendiliğinden geçer mi soruları sıkça gündeme gelmektedir.

Gingivitis Nedir?

Diş eti iltihaplanmasının ilk evresinin yaşandığı duruma 'gingivitis' ismi verilmiştir. Diş dokusunu koruyan etlerde meydana gelen bu küçük iltihaplanma yani gingivitis kişide fazla acı ve sıkıntı yapmasalar da ilerledikleri zaman diş kaybına ve birçok ağız sağlığı problemlerine sebep olabilirler. Gingivitis pek çok hastada diş etinde kızarıklık, şişlik ve diş fırçalarken hafif kanama şeklinde görülmektedir. Ayrıca Gingivitis olan bölgeye temas edildiği zaman hafif bir acı da duyulmaktadır.

Gingivitis Neden Olur?

Genel olarak ağız bakımının eksik yapılması birçok ağız ve diş hastalıklarına yol açmaktadır. Gingivitis olan hastaların genelinde plak, tartar, yanlış fırçalama gibi faktörler görülmektedir. Ayrıca çok sert cisimleri ağızda parçalamak, sigara tüketimi, sivri cisimlerle diş karıştırmak gingivitise neden olan faktörler arasında yer almaktadır.

Gingivitis Kendiliğinden Geçer Mi?

Gingivitis ağrı, acı bakımından hafif geçirilen bir diş eti enfeksiyonu olduğu için genellikle ağız bakımına dikkat edilerek kendiliğinden geçebilen bir rahatsızlıktır. Ancak bu durum hastaları yanıltmamalıdır çünkü gingivitis ilerlediği zaman çok daha şiddetli enfeksiyonlara ve diş kaybına bile neden olabilir. Bu nedenlerden ötürü diş hekimin uygun gördüğü tedavi ve tavsiyelerine uyarak gingivitisi atlatmak en sağlıklı yoldur.