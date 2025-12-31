Giray Altınok kimdir, kaç yaşında, nereli? Giray Altınok evli mi, eşi kim, kaç çocuğu var?

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

Giray Altınok, 1983 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin kökeni İzmir'in Seferihisar ilçesine dayanırken, çocukluk ve gençlik yıllarını Çorlu'da geçirdi. Üniversite eğitimini Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Altınok, akademik eğitiminin ardından oyunculuk alanına yöneldi ve Akademi 35 Buçuk'ta profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

Sinema kariyerine 2011 yılında vizyona giren Kaybedenler Kulübü filmiyle adım atan Giray Altınok, ilerleyen yıllarda Labirent, Vücut, G.D.O. KaraKedi ve Tut Sözünü gibi çeşitli sinema projelerinde rol aldı. Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinin devam filmi için senaryo yazdı ve aynı projede oyuncu olarak da yer aldı.

Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı Altınok, uzun süre Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show programında sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı oyuncu, 2023 yılında BluTV'de yayınlanan Prens dizisinin senaryosunu kaleme aldı ve dizide başrol karakterine hayat vererek kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.