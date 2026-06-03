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Giriş Tarihi: 3.06.2026 19:01

Giresun'da 2 araç çarpıştı: 4 yaralı

Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

AA
Giresun’da 2 araç çarpıştı: 4 yaralı
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Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun geçişi Liman Kavşağı'nda Resul A. idaresindeki 06 RP 202 plakalı otomobil ile Nazmi K. yönetimindeki 34 FSK 028 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Resul A. ile beraberindeki Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, Serkan Seferoğlu ve Salih Kapukaya yaralandı.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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#GİRESUN #112 ACİL SAĞLIK

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Giresun'da 2 araç çarpıştı: 4 yaralı
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