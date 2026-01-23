Giresun’da bu görüntüler gündem oldu: Ateş yanan tenekeyi sırtında taşıdı!

Bulancak ilçesinde etkili olan soğuk hava, açık alanda çalışan işçileri zor durumda bırakınca, inşaat ustası Emre Bulut çareyi 'taşınabilir soba' yapmakta buldu. Çalışırken sabit bir ateşin başında duramayan Bulut, bir teneke içinde yaktığı ateşi, sırtına yerleştirdiği koruyucu levha yardımıyla sırtına sabitledi.