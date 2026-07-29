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Giriş Tarihi: 29.07.2026 22:00 Son Güncelleme: 29.07.2026 22:18

Giresun'da can pazarı: Otomobil dere yatağına devrildi! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giresun'un Alucra ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ekipler olayla ilgili soruştma başlattı.

AA
Giresun’da can pazarı: Otomobil dere yatağına devrildi! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Yeşilyurt köyünde DSİ baraj yolunda seyreden İlyas Kerim Saatçi'nin (21) kullandığı 28 ADC 335 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Almina Değerli (21), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile diğer yolcular Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#GİRESUN #112 ACİL SAĞLIK

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Giresun'da can pazarı: Otomobil dere yatağına devrildi! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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