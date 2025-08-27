Giresunda damat maganda kurşunu sonucu hayatını kaybetti

Olay dün,Turpçu köyünde meydana geldi.Köyde gerçekleştirilen düğün merasimi sonrası gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan damat Ali K, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla damadın yengesi F.K. (47), jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.K'nin ise evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.