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Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:55

Giresun’da denize giren 26 yaşındaki İranlı genç boğuldu

Giresun’un Espiye ilçesinde denize giren İran uyruklu 3 kişiden 26 yaşındaki A.R.S.N., bir süre sonra suda kayboldu. Polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin başlattığı aramada genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da denize giren 26 yaşındaki İranlı genç boğuldu
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Espiye ilçesi sahilinde İran uyruklu 3 kişi serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra 3 kişi suda boğulma tehlikesi geçirdi. Diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 26 yaşındaki A.R.S.N. bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgede başlatılan arama çalışmalarına ekipler tarafından yoğun şekilde devam edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.R.S.N.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#GİRESUN

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Giresun’da denize giren 26 yaşındaki İranlı genç boğuldu
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