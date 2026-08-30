Giresun’da denize giren 26 yaşındaki İranlı genç boğuldu

Espiye ilçesi sahilinde İran uyruklu 3 kişi serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra 3 kişi suda boğulma tehlikesi geçirdi. Diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 26 yaşındaki A.R.S.N. bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgede başlatılan arama çalışmalarına ekipler tarafından yoğun şekilde devam edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.R.S.N.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.