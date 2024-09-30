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Giriş Tarihi: 30.9.2024 14:09 Son Güncelleme: 30.9.2024 14:27

Giresun'da dün kayıp olan yaşlı vatandaşın cansız bedeni derede bulundu

Giresun'un Alucra ilçesi Suyurdu köyünde dün öğlen saatlerinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 72 yaşındaki Ali Keskin’in cansız bedeni ekipler tarafından Moran Deresi'nde bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da dün kayıp olan yaşlı vatandaşın cansız bedeni derede bulundu

Olay dün öğle saatlerinde S Alucra ilcesi Suyurdu ilçesinde yaşandı. Evden armut toplamak için ayrılan 72 yaşındaki Ali Keskin, eve dönmeyince yakınları durumu Jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Keskin'in cansız bedeni köye yaklaşık 600 metre mesafedeki Moran Çayı içerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Ali Keskin'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Giresun'da dün kayıp olan yaşlı vatandaşın cansız bedeni derede bulundu
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