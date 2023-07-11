Giresun’da fabrikada göçük: 3 işçiden 2’si kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. yaralı olarak kurtarıldı. İki işçi olay yerinde bekleyen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.