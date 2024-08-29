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Giriş Tarihi: 29.8.2024 14:11

Giresun’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Ergence Köyü Cemekli mevkiinde sabah saatlerinde hafif ticari aracın fındık bahçesine kayarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

İHA
Giresun’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saat 08:45 sıralarında meydana geldi. Merkez ilçeye bağlı Ergence Köyü Cemekli mevkiinde meydana gelen kazada 63 yaşındaki Durmuş Turan'ın kullandığı 34 VM 7170 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken fındık bahçesine kayarak yaklaşık 100 metre takla attı. Kaza sırasında ağır yaralanan Durmuş Turan, kaldırıldığı Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta yolcu olarak bulunan Y.Ö. ise hafif şekilde yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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