Giresun’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişiden 1'i yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Espiye-Soğukpınar yolunun Direkbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muttalip G. (19) yönetimindeki otomobil ile Hakan K. (28) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Muttalip G. ve Hakan K. ile araçlarda bulunan Havvanaz B., İpek B., Zehra G., Selma G. ve Nuran K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Zehra G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Havvanaz B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.