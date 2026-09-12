Giresun’da feci kaza: İşçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı! 23 yaralı

Kaza, Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Şaplıca köyü Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. yönetimindeki minibüs ile F.Ö. idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.