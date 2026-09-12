Giresun’da feci kaza: İşçileri taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı! 23 yaralı

Kaza, Şebinkarahisar-Dereli kara yolu Şaplıca köyü Deliklitaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.T. yönetimindeki minibüs ile F.Ö. idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarına devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
23 KİŞİ YARALANDI
Kazada, minibüs ve kamyonette bulunan sürücüler dahil toplam 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.