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Giriş Tarihi: 11.08.2026 11:29

Giresun’da feci kaza! kamyonet kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Keşap ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kaza yapması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan 60 yaşındaki Hüseyin Mürteza, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da feci kaza! kamyonet kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza, Keşap ilçesine bağlı Güneyköy'de meydana geldi. Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Mustafa M. (40) yönetimindeki 28 DC 154 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Mürteza (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mürteza, ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Mürteza, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada kamyonetin sürücüsü Mustafa M. (40) ile yolcu Yavuz M. (18) de yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#GİRESUN #TRABZON

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Giresun’da feci kaza! kamyonet kontrolden çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
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