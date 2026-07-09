Giresun’da feci kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, Bulancak ilçesine bağlı Talipli Köyü sapağında, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde bulunan Aysel T. (53) idaresindeki EL073KC yabancı plakalı otomobil ile Mehmet Zehir'in (79) kullandığı 28 NR 804 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Mehmet Zehir ağır yaralanırken, kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Mehmet Zehir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehir'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Aysel T. ile araçta yolcu olarak bulunan Nusret T. (55) ve E.T. (12) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Giresun ve Bulancak'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.