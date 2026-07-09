Giresun’da feci kaza! Otomobil ve motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 3 YARALI



Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Mehmet Zehir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zehir'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü Aysel T. ile araçta yolcu olarak bulunan Nusret T. (55) ve E.T. (12) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Giresun ve Bulancak'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör