Giresun’da film gibi hikaye: Ölümün kıyısından nikah masasına!

'İYİ Kİ İLİĞİMİZ TUTMUŞ'

Hayata tutunmasına vesile olduğu ağabeyinin mutluluğuna tanıklık eden Güldeniz Elmalı da "O zamanlar çok küçüktüm; bir şeyleri bilmiyor ve hissedemiyordum. Eğer ben olmasaydım ağabeyim de olmayacaktı. Ağabeyime yetişemeseydim belki de tek başıma olacaktım. Vefat etmiş olsaydı bir ağabeyim olmayacağı için çok üzülürdüm. O şu an bana bir dayanak. Ne olursa olsun hemen arkamda bitiyor. İyi ki yaşıyor, iyi ki iliğimiz tutmuş" diye konuştu.