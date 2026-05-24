Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da heyelan! 11 ev tahliye edildi
Giriş Tarihi: 24.05.2026 20:27

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan paniğe neden oldu. Risk altındaki 11 ev tedbir amacıyla tahliye edilirken, yaklaşık 50 kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Mahalle yolu ise ulaşıma kapatıldı.

Özgür ÖZDEMİR
Kovanlık beldesi Değirmenyanı Mahallesi'nde son günlerde etkili olan yoğun yağış sonrası sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Toprak kaymasının ardından bölgede AFAD, jandarma ve belediye ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Heyelan tehdidi altındaki evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yetkililer, risk taşıyan mahalle yolunu da ulaşıma kapatarak bölgede yeni bir toprak kayması ihtimaline karşı önlem aldı. Tahliye edilen vatandaşların yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi.

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, aşırı yağışların toprağı suya doyurduğunu belirterek, "Heyelan nedeniyle 11 evimiz, ahırlar ve grup yolumuz risk altında kaldı. AFAD ve jandarma ekiplerimizle birlikte güvenlik amacıyla tahliyeleri gerçekleştirdik. Yol açıldı ancak tedbir amacıyla trafiğe kapalı tutuluyor" dedi. Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız heyelan riskine karşı bölgede teknik inceleme ve güvenlik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Editör: Halil İbrahim Ğlkü
