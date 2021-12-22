Giresun’da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Geçtiğimizi hafta ise Giresun'da Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 48,5 litre el yapımı açık içki, 27 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan malzeme ve 11 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron ile 37 kilogram açık tütün ele geçirilmişti.