Giresun’da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 31.01.2026 12:28

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yağlıdere ilçesine bağlı Ağalar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. H.K. (71) yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen İmdat Tuzcu'nun (48) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çift taraflı meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İmdat Tuzcu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Engin Tuzcu (57) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü H.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

