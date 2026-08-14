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Giriş Tarihi: 14.08.2026 10:48 Son Güncelleme: 14.08.2026 11:34

Giresun’da sel alarmı! Kayıp dayı-yeğen aranıyor

Giresun’da etkili olan şiddetli yağışların ardından dereler taştı, çok sayıda yerleşim yerini su bastı. Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) araçla seyir halindeyken derenin taşması sonucu akıntıya kapıldı. Kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Akkaya kayıp ihbarında bulunurken kayıp dayı ve yeğeni arama çalışmaları devam ediyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Giresun’da sel alarmı! Kayıp dayı-yeğen aranıyor
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Dün etkili olan sağanak yağışlar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçeleri ile Duroğlu beldesinde dereler taştı, su seviyeleri tehlikeli boyutlara ulaştı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinde su baskınları meydana gelirken, yağışların sabaha karşı durmasıyla birlikte bölgede sular çekilmeye başladı. Ekipler bir yandan hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan kayıp ihbarı üzerine harekete geçti.

KARABULDUK'TA ARAMA SEFERBERLİĞİ

Keşap ilçesinde dün akşam saat 21.30 sıralarında Ahmet Yılmaz (50), Mehmet Akkaya (45) ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) araçla seyir halindeyken Keşap-Karabulduk beldesi yolunda derenin taşması sonucu sel sularına kapıldılar. Ahmet Yılmaz kendi imkanları ile araçtan çıkarak kurtulurken, bilgisayar öğretmeni olan Mehmet Akkaya ile ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise kurtulamadı.

DERELER TAŞTI, YERLEŞİM YERLERİNİ SU BASTI

Giresun'da etkili olan yağışlar nedeniyle derelerdeki su seviyesi hızla yükselirken, bazı bölgelerde ulaşım ve günlük yaşam da olumsuz etkilendi. Yağışın sona ermesinin ardından ekipler, selin geride bıraktığı hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Arama ekipleri Karadere bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

#GİRESUN #AKUT #AFAD

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Giresun’da sel alarmı! Kayıp dayı-yeğen aranıyor
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