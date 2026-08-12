Haberler Yaşam Haberleri Giresun'da sel faciası! Anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu: 1 ölü, 2 kayıp!
Giriş Tarihi: 12.08.2026 16:44 Son Güncelleme: 12.08.2026 18:26

Giresun'da sel faciası! Anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu: 1 ölü, 2 kayıp!

Giresun'un Görele ilçesi Hamzalı köyünde şiddetli yağış sonrası annesi ile birlikte sel sularına kapılan kız kardeşlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, anne ile kızını arama çalışmaları havadan görüntülendi.

İHA Yaşam
Giresun’da sel faciası! Anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu: 1 ölü, 2 kayıp!
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Alınan bilgiye göre, Görele ilçesinin iç kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu. Zıva Deresi'nde su seviyesi şiddetli yağış sonrası yükselirken, dere kenarında bulunan Kırca ailesi dere sularının yükselmesi sonrasında suya kapıldı.

İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapılırken, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kendisini sudan çıkarmak isterken kendileri de suya kapıldı.

Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında Zıva Deresi'nde kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kardeşi ile annesini arama çalışmaları ise sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GİRESUN #GÖRELE

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Giresun'da sel faciası! Anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu: 1 ölü, 2 kayıp!
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