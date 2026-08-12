Giresun’da sel faciası! Anne ile 2 kızı sel sularına kapılarak kayboldu: 1 ölü, 2 kayıp!

Baba olaydan sağ olarak kurtulurken, anne ve kızlarını kurtarmak için köylüler, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonrasında Zıva Deresi'nde kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşılırken, kayıp kardeşi ile annesini arama çalışmaları ise sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör