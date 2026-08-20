Giresun’daki sel felaketinde kayboldu, Trabzon’da bulundu! Cesedin kimliği araştırılıyor

Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağış, 13 Ağustos gecesi sele dönüştü. Keşap'tan Karabulduk beldesine otomobille seyir halinde olan Ahmet Yılmaz, öğretmen Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16), Karadere köyü mevkisinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapıldı. Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, Mehmet Akkaya (45) ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu(16) sel sularında kayboldu.
16 YAŞINDAKİ GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kayıp vatandaşların bulunması için ekipler tarafından olayın ilk gününden itibaren bölgede kapsamlı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin günler süren arama-kurtarma çalışmaları sırasında, kadavra köpeklerinin de katıldığı aramada 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, aracın bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre uzağında, dere kenarında bulundu. Diğer kayıp vatandaş Mehmet Akkaya'nın (45) için ise arama çalışmaları sürdürüldü.
TRABZON'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Arama çalışmalarının devam ettiği sırada 19 Ağustos'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, Giresun'daki taşkında kaybolan M.A. (45)'ya ait olabileceği değerlendirildi. Kesin kimlik tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, adli tıp süreci başlatıldı. Kesin teşhis sonuçlanana kadar bölgede yürütülen arama faaliyetlerine ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,"İlimizde 13 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan bir araç içerisinde bulunan üç vatandaşımızdan bir tanesi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, kaybolan iki vatandaşımızla ilgili arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. İlk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde M.A.H. (16) isimli vatandaşımızın naaşı dere kenarında bulunmuştur. Arama faaliyetleri devam ederken, 19 Ağustos 2026 tarihinde Trabzon ili Ortahisar ilçesinde denizde bulunan ve diğer kayıp vatandaşımız M.A.'ya (45) ait olabileceği değerlendirilen bir naaş bulunmuş olup kesin kimlik tespiti için adli tıp süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.