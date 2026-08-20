Giresun’daki sel felaketinde kayboldu, Trabzon’da bulundu! Cesedin kimliği araştırılıyor

TRABZON'DA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Arama çalışmalarının devam ettiği sırada 19 Ağustos'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, Giresun'daki taşkında kaybolan M.A. (45)'ya ait olabileceği değerlendirildi. Kesin kimlik tespiti için ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, adli tıp süreci başlatıldı. Kesin teşhis sonuçlanana kadar bölgede yürütülen arama faaliyetlerine ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,"İlimizde 13 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Keşap ilçesi Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi'nin taşması sonucunda suya kapılan bir araç içerisinde bulunan üç vatandaşımızdan bir tanesi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, kaybolan iki vatandaşımızla ilgili arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. İlk günden itibaren yürütülen titiz arama faaliyetleri neticesinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde M.A.H. (16) isimli vatandaşımızın naaşı dere kenarında bulunmuştur. Arama faaliyetleri devam ederken, 19 Ağustos 2026 tarihinde Trabzon ili Ortahisar ilçesinde denizde bulunan ve diğer kayıp vatandaşımız M.A.'ya (45) ait olabileceği değerlendirilen bir naaş bulunmuş olup kesin kimlik tespiti için adli tıp süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör