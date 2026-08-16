Giresun’da selde kaybolmuşlardı! Dayı ve yeğenin arama çalışmaları 3’üncü gününde sürüyor

Giresun'da 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekare yaklaşık 100 kilogram düşen yağış, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.