Haberler Yaşam Haberleri Giresun’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: Otomobil uçurumdan yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 01:23

Giresun’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: Otomobil uçurumdan yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı!

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yoğun sis nedeniyle bir araç uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada, Mustafa Bayram eşi Hüsniye ile annesi Emine Bayram hayatını kaybederken, Murat Bayram ise yaralandı. Öte yandan kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA Yaşam
Giresun’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: Otomobil uçurumdan yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere'ye bağlı Geyikçi Yaylası'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yabancı plakalı bir araç, uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Bayram eşi Hüsniye ile annesi Emine Bayram hayatını kaybetti, Murat Bayram ise yaralandı.

Yaralı Bayram Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Bayram ailesinin bir süre önce tatil için memleketleri Giresun'a geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Giresun’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: Otomobil uçurumdan yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz