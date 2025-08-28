Giresun’da yoğun sis kazayı beraberinde getirdi: Otomobil uçurumdan yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı!

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere'ye bağlı Geyikçi Yaylası'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yabancı plakalı bir araç, uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Bayram eşi Hüsniye ile annesi Emine Bayram hayatını kaybetti, Murat Bayram ise yaralandı.