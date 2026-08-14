Haberler Yaşam Haberleri Giresun’daki facia kamerada! Seyir halindeki araç sele kapıldı: 2 kişi kayıp!
Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:32

Giresun’daki facia kamerada! Seyir halindeki araç sele kapıldı: 2 kişi kayıp!

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kaybolduğu ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Giresun’daki facia kamerada! Seyir halindeki araç sele kapıldı: 2 kişi kayıp!
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Kentte dün gece etkili olan kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya (45) ile Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Derelerin su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşmasıyla Espiye, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde yerleşim yerleri taşkına karşı tahliye edildi. Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, derenin taşmasıyla birçok iş yerinde su baskınları meydana gelip, ev, iş yeri ve sürüklenen park halinde araçlarda zarar meydana geldi. Suların çekilmesinin ardından, bölge halkı ve belediye ekipleri, temizlik çalışması yaptı.

SEL VE TAŞKIN KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, aşırı yağışlar ulaşımı da olumsuz etkilerken, sel ve taşkın anları da cep telefonu kameralarına yansıdı.

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YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tirebolu-Doğankent kara yolunun yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Açıklamada, "Tirebolu-Doğankent kara yolunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yola taş ve ağaç dallarının düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Güvenlik amacıyla yol, karşılıklı olarak ulaşıma kapatılmıştır. Yolu kapatan malzemelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar, ekipler tarafından sürdürülmektedir. Söz konusu güzergahı kullanmakta ve kullanacak olan vatandaşlarımızın ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GİRESUN #AHMET YILMAZ

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Giresun’daki facia kamerada! Seyir halindeki araç sele kapıldı: 2 kişi kayıp!
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