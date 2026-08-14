Giresun’daki facia kamerada! Seyir halindeki araç sele kapıldı: 2 kişi kayıp!

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tirebolu-Doğankent kara yolunun yamaçlardan düşen taş ve ağaç dalları nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi. Açıklamada, "Tirebolu-Doğankent kara yolunda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yola taş ve ağaç dallarının düşmesi sonucu ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Güvenlik amacıyla yol, karşılıklı olarak ulaşıma kapatılmıştır. Yolu kapatan malzemelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar, ekipler tarafından sürdürülmektedir. Söz konusu güzergahı kullanmakta ve kullanacak olan vatandaşlarımızın ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör