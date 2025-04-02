Girlevik Şelalesi’ne tatilci akını

Erzincan'da, havaların ısınması ve 9 günlük bayram tatili ile birlikte Girlevik Şelalesi'nde tatil yoğunluğu yaşandı. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik Köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, 40 metreden akan buz gibi suyuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Muhteşem doğa manzarasında özçekim yapan yerli ve yabancı turistler, yürüyüş ve piknik yaparak tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyor. Tatillerde mutlaka şelaleyi görmeye geldiğini ifade eden Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Begüm Cemile Çalayer de, "Şelale tamamen doğal ve çok güzel ortam sunuyor. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle bayram tatilinde ziyaretime gelen ailemi de buraya getiriyorum" dedi.