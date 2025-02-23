Girlevik’te görsel şölen

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle buz tuttu. Ortaya çıkan görüntü ise görenleri kendine hayran bıraktı. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 4-5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görsel şölen sundu. Şelaleyi donduğu için ziyaret edenler bol bol fotoğraf çekip özçekim yaparak manzaranın tadını çıkardı. Şelaleyi ziyaret eden Hasan Kızıl isimli vatandaş, "Çağlayan'ı gezmeye geldik. Her yer buz tutmuş durumda, Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel" dedi. Öte yandan, yurdun genelinde etkili olan kar yağışı yine birçok bölgede kart postallık manzaraların oluşmasına neden oldu.