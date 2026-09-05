Girne açıklarında bulunan iki kadın naaşının kimlikleri belli oldu

Nazmiye Özbolat

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne açıklarındaki facianın ardından kayıp kişilere ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğünü belirtti. Üstel, kayıp kişilere ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Nazmiye Özpolat'ın cenazesi ise Hatay'ın Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör