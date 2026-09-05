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Giriş Tarihi: 5.09.2026 11:49 Son Güncelleme: 5.09.2026 12:20

Girne açıklarında bulunan iki kadın naaşının kimlikleri belli oldu

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında enkazdan cansız bedenleri çıkarılan iki kadının kimlikleri belirlendi. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu açıklandı. Acı haber ailelerine ulaştırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
Girne açıklarında bulunan iki kadın naaşının kimlikleri belli oldu
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Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında arama kurtarma ekiplerinin enkazda ulaştığı iki kadın naaşının kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, iki kadının kimliklerinin Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olarak belirlendiğini açıkladı.

2 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Üstel, Polis Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmaların ardından kimliklerin kesinleştirildiğini ve ailelere gerekli bilgilendirmenin yapıldığını duyurdu. İki kadının kimliklerinin belirlenmesiyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, kayıp kişi sayısı 15 olarak açıklandı.

ŞERİFE ÖZDEMİR'İN CENAZESİ SİLİFKE'DE DEFNEDİLECEK

Kazanın kurbanlarından Mersinli Şerife Özdemir'in cenazesinin, Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Özdemir ailesinin yaşadığı acı ise kısa aralıklarla ikiye katlandı. Şerife Özdemir'in aynı kazada vefat eden eşi Hüseyin Özdemir'in cenazesi 4 gün önce toprağa verilmişti. Şerife Özdemir de eşinin ardından memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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Nazmiye Özbolat

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne açıklarındaki facianın ardından kayıp kişilere ulaşmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çalışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ve ilgili tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğünü belirtti. Üstel, kayıp kişilere ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Nazmiye Özpolat'ın cenazesi ise Hatay'ın Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GİRNE

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Girne açıklarında bulunan iki kadın naaşının kimlikleri belli oldu
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