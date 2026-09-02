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Giriş Tarihi: 2.09.2026 14:24

Girne’deki faciada can veren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na seyir halindeyken alabora olan deniz otobüsünde yaşamını yitiren 28 yaşındaki uzman çavuş Fahri Ateş, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çerçili köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Girne’deki faciada can veren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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7 yıllık uzman çavuş ve bir çocuk babası olan Ateş'in, deniz otobüsünün alabora olması sırasında hemşire eşi Ayça Ateş ile 4 yaşındaki oğlu Atabey'e can simidi giydirdiği, ardından kendisi için can simidi aradığı sırada mahsur kaldığı öğrenildi. Bursa'da görev yapan Fahri Ateş ile İstanbul'da görevli hemşire eşi Ayça Ateş'in tayinlerinin Mersin'in Erdemli ilçesine çıktığı belirtildi. Çiftin, yeni görev yerlerinde işbaşı yapacakları günün aynı zamanda Fahri Ateş'in cenazesinin kaldırıldığı gün olması ise acıyı daha da büyüttü.

"BÖYLE Mİ GELECEKTİN KÖYÜNE FAHRİ?"

Fahri Ateş'in Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayça Ateş, "Böyle mi gelecektin köyüne Fahri? Kahraman kocam" diyerek feryat etti. Acılı eşin cenaze törenindeki ağıtları yürekleri dağlarken, çiftin 4 yaşındaki oğlu Atabey de babasının cenazesine getirildi. Küçük Atabey'in babasının tabutunun başındaki görüntüsü törende bulunanları duygulandırdı.

ANNE VE BABASI AYAKTA DURAMADI

Fahri Ateş'in annesi Kadriye ve babası Yüksel Ateş de evlatlarının cenazesinde büyük acı yaşadı. Çift, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Ateş'in cenazesi, Çerçili köyünde düzenlenen törenin ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

TATİL İÇİN KIBRIS'A GİTMİŞLERDİ

Öte yandan Fahri ve Ayça Ateş çiftinin, Erdemli'de yaşayacakları yeni evlerini hazırladıktan sonra 29 Ağustos'ta tatil amacıyla Kıbrıs'a gittikleri öğrenildi. Tatil dönüşünde meydana gelen deniz faciası, genç çifti ayırdı. Fahri Ateş'in yaşamını yitirmesi, geride eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey başta olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

#MERSİN

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Girne’deki faciada can veren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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