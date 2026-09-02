Girne’deki faciada yürek yakan fedakarlık! Kızını kurtardı kendisi hayatını kaybetti: Gülcan Gürel son yolculuğuna uğurlandı

HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ
Uzun süredir Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Gürel için bugün hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gürel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Hastane Başhekimi Mehmet Ballı, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende Gürel'in yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan duaların ardından Gürel'in cenazesi, defnedilmek üzere Güneyken Mezarlığı'na götürüldü.
CAN YELEĞİNİ KIZINA GİYDİRDİ
Gülcan Gürel'in, babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC'ye gittiği öğrenildi. Törenin ardından Mersin'e dönmek üzere yolcu gemisine binen aile, facianın ortasında kaldı.
Geminin alabora olmaya başlamasıyla yaşanan panik sırasında Gülcan Gürel'in üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda'ya giydirdiği belirtildi. Gürel'in, kız kardeşi Zahide'ye ise, "Kızım bundan sonra sana emanet" dediği öğrenildi.
EVLADINI KURTARDI, KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Facia sırasında evladı için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıkan Gürel'in, üzerindeki can yeleğini kızına vererek onun hayata tutunmasını sağladığı ifade edildi.