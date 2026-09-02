Girne’deki faciada yürek yakan fedakarlık! Kızını kurtardı kendisi hayatını kaybetti: Gülcan Gürel son yolculuğuna uğurlandı

HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Uzun süredir Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Gürel için bugün hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gürel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Hastane Başhekimi Mehmet Ballı, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Gürel'in yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Yapılan duaların ardından Gürel'in cenazesi, defnedilmek üzere Güneyken Mezarlığı'na götürüldü.