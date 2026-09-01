Haberler Yaşam Haberleri Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in cenazesi Silifke’ye getirildi
Giriş Tarihi: 1.09.2026 08:52

Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in cenazesi Silifke’ye getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi.

İHA Yaşam
Girne’deki feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in cenazesi Silifke’ye getirildi
  • ABONE OL

Girne'den Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise kaybolmuştu.

CENAZESİ SİLİFKE'YE GETİRİLDİ

Hayatını kaybeden yolcular arasında bulunan Hüseyin Özdemir'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na oradan da karayoluyla Silifke Devlet Hastanesi morguna getirildi.

KAYBOLAN EŞİ İSE ARANIYOR

Hüseyin Özdemir'in, eşi Şerif Özdemir, iki kızı ve damadı ile birlikte yakınlarının düğün merasimine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği, düğün sonrası dönüş yolunda feribot faciasında hayatını kaybettiği, iki kızı ve damadının kurtulduğu, eşi Şerif Özdemir'in ise kazada kaybolduğu belirtildi. Hüseyin Özdemir'in cenazesinin yarın Nuru Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN #SİLİFKE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in cenazesi Silifke’ye getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA