Girne’deki feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in cenazesi Silifke’ye getirildi

KAYBOLAN EŞİ İSE ARANIYOR

Hüseyin Özdemir'in, eşi Şerif Özdemir, iki kızı ve damadı ile birlikte yakınlarının düğün merasimine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiği, düğün sonrası dönüş yolunda feribot faciasında hayatını kaybettiği, iki kızı ve damadının kurtulduğu, eşi Şerif Özdemir'in ise kazada kaybolduğu belirtildi. Hüseyin Özdemir'in cenazesinin yarın Nuru Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör