Girne’deki gemi batmadan 25 dakika önce çekilmiş! Kayıp Demir kardeşlerin son görüntüleri ortaya çıktı

"GEMİ BATMADAN 25 DAKİKA ÖNCE GÖRÜNTÜYÜ ÇEKMİŞTİM"

Görüntüyü yola çıkacağını eşine haber vermek için çektiğini anlatan Abdullah Demir, "Yola çıkacağımı söyleyerek video çekip eşime atmıştım. Gideceğimin ümidiyle videoyu atmıştım. Mustafa ve Mahmut ile birlikte aynı evden gemiyle yola çıkmıştık. Böyle bir şey olacağını bilsek başka bir şekilde giderdik. Tesadüfen görüntüyü çektim. Arkadaşlarıma haberi ben verdim ve ailelere ulaştı. Hava almaya çıkmıştık. Mustafa ailesiyle, Mahmut da başkasıyla görüşüyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce görüntüyü çekmiştim" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör