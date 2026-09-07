Girne’deki gemi faciasında 1,5 saat denizde mahsur kaldılar! Kaya ailesi yaşadıkları kabusu böyle anlattı: ’Denize düştükten sonra...’



Geminin batmaya başlaması üzerine can yeleklerini giyerek denize atlayan Kaya ailesi, yaklaşık 1,5 saat açık denizde yardım bekledi. Aile, su sporları yapan bir kişinin yardımıyla kurtarılarak karaya çıkarıldı. Denize atladığı sırada ayağının kayması sonucu düşen 11 yaşındaki Fatma Ada denize atladı ama gemi üzerine devrildi. Daha sonra babası tarafından kurtarıldı. 5 kişilik aileden tek yaralı olan Fatma Ada, kurtarıldıktan sonra KKTC'de hastaneye kaldırıldı. Fatma Ada, burada bel ve kaburga bölgesinde ağrısı olduğunu belirtmesine rağmen yapılan kontrollerin ardından ağrı kesici verilerek taburcu edildi.

4 GÜN SONRA ADANA'YA DÖNDÜ, AĞRILARI GEÇMEYİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Olayın ardından 4 gün sonra uçakla Adana'ya dönen Kaya ailesi, ağrıları geçmeyen Fatma Ada'yı hastaneye götürdü. Adana Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde küçük kızın 4 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastaneye yatırılan Fatma Ada'nın tedavisinin sürdüğü, kırıkların parçalı olması nedeniyle yürümesine dahi izin verilmediği öğrenildi.