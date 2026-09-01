Girne’deki gemi faciasında acı haber: 14 yaşındaki Nisa yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre fabrika işçisi Ferdi Törer, kızı Nisa ile birlikte akraba ziyareti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Baba ile kızın dönüş yolculuğu için bindikleri gemi, Girne açıklarında su alarak alabora oldu. Facianın ardından kayıp olarak aranan Nisa Nur Törer'den acı haber geldi. Talihsiz çocuğun cenazesinin Gaziantep'e getirilerek gözyaşları arasında Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nisa'nın babası Ferdi Törer'e ise henüz ulaşılamadı. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp babayı bulmak için bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Nisa'nın annesi Güneş Törer'in yaklaşık dört yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Annesinin ardından gemi faciasında Nisa'yı da kaybeden aileden geriye, 11 yaşındaki Yusuf ile 10 yaşındaki Yunus kaldı.