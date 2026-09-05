Haberler Yaşam Haberleri Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti: Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi
Giriş Tarihi: 5.09.2026 15:42

Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti: Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Elmas Demir (58), memleketi Eskişehir’de toprağa verildi.

DHA Yaşam
Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti: Elmas Demir Eskişehir’de toprağa verildi
  • ABONE OL

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olduğu kazada yaşamını yitiren Elmas Demir'in cenazesi, yakınları tarafından uçakla Ankara'ya, daha sonra gece saatlerinde kara yoluyla memleketi Eskişehir'e getirildi.

Demir için Tepebaşı ilçesinde bulunan İlahiyat Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Demir'in ailesinin yanı sıra, Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve sevenleri katıldı. Elmas Demir, düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

#ESKİŞEHİR #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ #AK PARTİ #GÜRHAN ALBAYRAK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti: Elmas Demir Eskişehir'de toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA