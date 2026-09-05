Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti: Elmas Demir Eskişehir’de toprağa verildi

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olduğu kazada yaşamını yitiren Elmas Demir'in cenazesi, yakınları tarafından uçakla Ankara'ya, daha sonra gece saatlerinde kara yoluyla memleketi Eskişehir'e getirildi.