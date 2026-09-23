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Giriş Tarihi: 23.09.2026 10:10

Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti! Mehmet Bayhan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında yolcu gemisi alabora olmuştu. 26 yaşındaki Mehmet Bayhan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanırken memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti! Mehmet Bayhan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisi, su almaya başladıktan kısa süre sonra Girne açıklarında batmıştı.

Gemide yolcu ve mürettebatla birlikte toplam 267 kişinin bulunduğu, kazanın ilk saatlerinde 239 kişinin sağ kurtarıldığı, kayıp kişilerin bulunması için Türkiye ve KKTC ekiplerince arama kurtarma çalışması yürütüldüğü bildirilmişti. Kazanın ardından denizden ve havadan sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında19 Eylül'de ulaşılan cenazenin Nusaybinli Mehmet Bayhan'a (26) ait olduğu tespit edildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Bayhan'ın cenazesi Mardin'e getirildi. Bayhan'ın cenazesi, Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy Mahallesi'nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenle defnedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MARDİN #NUSAYBİN #GİRNE

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Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti! Mehmet Bayhan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
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