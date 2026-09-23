Girne’deki gemi faciasında hayatını kaybetmişti! Mehmet Bayhan gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Gemide yolcu ve mürettebatla birlikte toplam 267 kişinin bulunduğu, kazanın ilk saatlerinde 239 kişinin sağ kurtarıldığı, kayıp kişilerin bulunması için Türkiye ve KKTC ekiplerince arama kurtarma çalışması yürütüldüğü bildirilmişti. Kazanın ardından denizden ve havadan sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında19 Eylül'de ulaşılan cenazenin Nusaybinli Mehmet Bayhan'a (26) ait olduğu tespit edildi.