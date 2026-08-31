Girne'deki gemi faciasında kahreden detay: "3 ay önce çalışmaya gittiler!"

'3 AY ÖNCE ÇALIŞMAYA GİTMİŞLERDİ, İZNE GELİRKEN BU OLAY YAŞANDI'

Kayıp kardeşlerin amcasının oğlu Ahmet Demir, olayın ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Olayı saat 14.00 sıralarında duyduk. Sadece geminin battığını öğrendik, daha sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadık. Yetkililerden ricamız bize net bir bilgi vermeleri. Annesi ve babası perişan halde, çok üzgünler. İkisi de 3 ay önce çalışmak için Kıbrıs'a gitmişlerdi. Memlekete izine gelirken bu talihsiz olay meydana geldi." Ekiplerin bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör