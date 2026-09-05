Girne’deki gemi kazasında hayatını kaybeden Elmas Demir’in cenazesi Eskişehir’e getirildi

ELMAS DEMİR BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Elmas Demir'in oğlu Cemal Demir ise annesinin cenazesinin bulunmasını bir nebze kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Annesinin artık bir mezarı olacağı için sevinçli olduklarını ifade eden Cemal Demir, "Şu anda babam yanımda, annem de artık yanımda. Toprak atacağız, gideceğiz toprağını seveceğiz. Annemin cenazesinin bulunmasıyla bize bir mutluluk verdiler. Sesimize kulak verdiler, buradan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Acı günümüz ama şu anda mutlu günümüz çünkü ben annemi istiyordum. Toprağına gidip sarılmak istiyordum, cenazesinin gelmesiyle bu mutlu günü yaşadım ben" diye konuştu. Elmas Demir'in, gün içinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör