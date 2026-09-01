Girne’deki gemi kazasında yanıt bekleyen sorular: Facianın perde arkasını uzmanlar SABAH’a yorumladı!

Yat Turizmi Derneği Başkanı Begüm Doğulu, "Kazanın kesin nedeni, teknik incelemeler ve adli soruşturma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. Bu aşamada herhangi bir kişi veya kurumu peşinen suçlamak doğru değildir. Ancak kamuoyuna yansıyan yolcu anlatımları ve ilk bilgilerin titizlikle araştırılması gerektiğini göstermekte. Özellikle geminin su almaya başlamasından sonra yardım çağrısının zamanlaması, yolcuların can yeleklerine ve can kurtarma araçlarına yönlendirilmesi, tahliye organizasyonu ve mürettebatın kriz yönetimi ayrıntılı biçimde incelenmelidir. Bunların her biri deniz emniyetinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

TEPEDEN TIRNAĞA YOLCU İFADELERİ ARAŞTIRILMALI

"Soruşturma tüm teknik veriler, bakım ve denetim kayıtları, sefer izinleri, meteorolojik raporlar, geminin kayıt cihazları ve yolcu ifadeleri üzerinden şeffaflıkla yürütülmelidir. Varsa ihmal ve sorumluluk zinciri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmalıdır. Bu facia yalnızca bir adli soruşturma konusu olarak görülmemeli; yolcu gemilerinin teknik denetimlerinin, yaş ve yapısal yeterliliklerinin, mürettebat eğitimlerinin ve acil durum uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi için ciddi bir uyarı kabul edilmelidir. Deniz taşımacılığında ticari veya operasyonel hiçbir gerekçe, insan hayatının ve seyir emniyetinin önüne geçemez. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm dersleri çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Yat Turizmi Derneği Başkanı Begüm Doğulu



TEPEDEN TIRNAĞA YOLCU İFADELERİ ARAŞTIRILMALI

"Soruşturma tüm teknik veriler, bakım ve denetim kayıtları, sefer izinleri, meteorolojik raporlar, geminin kayıt cihazları ve yolcu ifadeleri üzerinden şeffaflıkla yürütülmelidir. Varsa ihmal ve sorumluluk zinciri hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmalıdır. Bu facia yalnızca bir adli soruşturma konusu olarak görülmemeli; yolcu gemilerinin teknik denetimlerinin, yaş ve yapısal yeterliliklerinin, mürettebat eğitimlerinin ve acil durum uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi için ciddi bir uyarı kabul edilmelidir. Deniz taşımacılığında ticari veya operasyonel hiçbir gerekçe, insan hayatının ve seyir emniyetinin önüne geçemez. Benzer acıların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm dersleri çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."





SUYUN GİRİŞ NOKTASI BİZE ALABORANIN SEBEBİNİ VEREBİLİR

Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu SABAH'ın sorularını yanıtladı, "Kaza nedeninin kesinleşmesi; seyir kayıtları, bakım geçmişi ve mürettebat ifadelerinin bütüncül incelenmesine bağlıdır. Katamaranların gövdelerinden birine hızlı su girmesi asimetrik ağırlık oluşturup geminin hızla alabora olmasına yol açabilir. Bu nedenle soruşturmanın suyun ilk giriş noktasına, gövde çatlaklarına ve deniz suyu devrelerine odaklanması gerekir. Ayrıca kötü hava nedeniyle ertelenen seferin hangi verilere dayanılarak başlatıldığı ve 26 yaşındaki alüminyum gövdeli teknenin yapısal yorulma durumunun nasıl takip edildiği incelenmelidir."

Uzak Yol Gemi Kaptanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu



KAPTANIN TEMEL SORUMLULUĞU TAHLİYEYİ SON ANA KADAR YÖNETMEKTİR

"Uluslararası standartlara göre acil kaçış yolları yolcuları hapsedecek şekilde kilitlenemez; iddialar doğrulanırsa bu durum çok ciddi bir emniyet ihlalidir. Kaptanın temel sorumluluğu ise tahliyeyi son ana kadar yönetmektir; yolcular mahsurken geminin terk edilmiş olması denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz. İhmal değerlendirilirken tek bir nedene odaklanmak yerine; geminin teknik kondisyonu, sefer kararı ve tahliye zamanlamasını kapsayan bir zincir esas alınmalıdır."





İZİN BELGESİ İHMAL İHTİMALİNİ GEÇİRMEZ

"FILO JET bir yüksek hızlı katamaran olduğu için sertifikasyon ve survey süreçleri büyük önem taşır. Geminin yakın zamanda denetimden geçmiş olması teknik problem yaşanmayacağını garanti etmez. Bu nedenle son surveyin kapsamı, gövde kalınlık ölçümleri ve kaydedilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenmelidir. Aynı zamanda liman otoritesinin seyir izni süreçleri ile geminin resmi sicil ve bayrak kayıtlarındaki çelişkiler resmi belgeler üzerinden netleştirilmelidir."

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör