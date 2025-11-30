Girona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

La Liga'nın 14. haftasında Girona ile Real Madrid, ligdeki zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. 13 puanla 18. sırada yer alan Girona, alt sıralardan kurtulmak için sahasında güçlü rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. 32 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid ise liderliği yeniden ele geçirmek için sahaya çıkacak. Son maçlarda Real Madrid'in Girona karşısındaki üstünlüğü göze çarpıyor. Genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, teknik direktör Xabi Alonso'nun maç öncesi açıklamasıyla netleşecek. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…