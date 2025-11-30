Haberler Yaşam Haberleri Girona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?
Giriş Tarihi: 30.11.2025 12:48

Girona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?

Girona ile Real Madrid, La Liga’nın 14. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Real Madrid, Girona ile oynadığı son dört lig maçını kaybetmeden tamamlayarak rakibine gol şansı tanımadı. Öte yandan Girona, kendi sahasında oynadığı son dört karşılaşmada yenilgi almamayı başardı. Peki, Girona - Real Madrid maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler sahada olacak mı?

Girona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de yer alacak mı?

La Liga'nın 14. haftasında Girona ile Real Madrid, ligdeki zirve mücadelesini yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. 13 puanla 18. sırada yer alan Girona, alt sıralardan kurtulmak için sahasında güçlü rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. 32 puanla 2. sırada bulunan Real Madrid ise liderliği yeniden ele geçirmek için sahaya çıkacak. Son maçlarda Real Madrid'in Girona karşısındaki üstünlüğü göze çarpıyor. Genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, teknik direktör Xabi Alonso'nun maç öncesi açıklamasıyla netleşecek. Peki, Girona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar…

GİRONA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

La Liga 2025/2026 sezonu 14. hafta mücadelesi kapsamında Girona - Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele 30 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

GİRONA REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER İLK 11'DE ÇIKACAK MI?

Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, Xabi Alonso'nun rotasyon kararına göre maç öncesi netlik kazanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Girona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz