Malta'da 18 Ocak'ta meydana gelen olayda, 30 yaşındaki iç mimar Pelin Kaya bir restoranda doğum gününü kutladığı sırada Fransız asıllı Jeremie Camilleri aracıyla restorana dalmıştı. Çarpmanın şiddetiyle ezilen Pelin Kaya yaşamını yitirirken, sürücü Camilleri kaza sonrası yerde yatan Kaya'ya taşla saldırıp yardım etmek isteyenlere de engel olmuştu. Polisin elektroşok tabanca yardımıyla etkisiz hale getirdiği Camilleri, kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba İsmet Kaya, "Dünya başıma yıkıldı. Bu bir cinayet, ben öyle düşünüyorum. Şartlı tahliye olmuş 10-15 gün önce. Kızıma kaldırımda vuruyor, evine gelirken. Benzin istasyonuna dalıyor. Kafeye giriyor, oradan çıkıyor, kızıma doğru gidiyor. Gerekli cezayı alır inşallah, tek temennim bu. Kızımın bir an önce ülkesine dönmesini istedim, gerekli yerlere müracaat ettim. Yılbaşında buradaydı, içime doğmuştu 'Gitme kızım' demiştim ama o da ecelini orada buldu" dedi.