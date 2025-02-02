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Giriş Tarihi: 2.2.2025 20:26 Son Güncelleme: 2.2.2025 20:59

Gizemli cinayetin sırrı çözüldü "Katil yakalandı"

Muğla’nın Milas ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sularında, bir işletmenin önünde sandalyede otururken bıçaklanarak hayatını kaybeden Halil İbrahim Mercan’ın cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.Katil yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Gizemli cinayetin sırrı çözüldü Katil yakalandı

Cinayet olayının hemen ardından, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameraları titizlikle incelendi.

Yüzlerce saatlik görüntü üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde, cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli B.Ö. yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Halil İbrahim Mercan'ın işletme önünde sakin bir şekilde sandalyede oturduğu sırada aniden bıçaklanarak hayatını kaybettiği görüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü başarılı ve titiz çalışma ile kısa sürede gözaltına alındı.

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Gizemli cinayetin sırrı çözüldü "Katil yakalandı"
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