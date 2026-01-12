Gizemli kargo paketi patladı: 3 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir sitenin danışmasına bırakılan kargo paketinin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kasklı olarak danışmaya gelen bir kişi görevlilere bir paket bıraktı. Paketin gönderildiği J.H. de teslim almak için saat 13.35 sıralarında görevlilerin yanına geldi. Paketi açacağı sırada da patlama meydana geldi. J.H. gözlerinden ve ellerinden yaralandı. Bu sırada yanında bulunan 2 özel güvenlik görevlisinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Site güvenlik çemberine alınırken, hafif çapta hasara neden olan patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.