Gizli kahramanlar

SABAH, dünyanın ve Türkiye’nin ilk suda kadavra arama köpekleri “Mavi” ve “Negro”nun eğitim çalışmalarına katıldı. İki köpek, suyun 25 metre altındaki cansız bedenlere tepki verdi
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) suda kadavra bulmak için özel olarak eğitilen Labrador cinsi "Mavi" ve Belçika Malinois cinsi "Negro", Türkiye'nin gizli kahramanları oldu. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri olan iki köpek, yaşanan deprem, sel, çığ, toprak kayması vb. olaylarda yaşamını yitiren, kaybolan kişilerin cansız bedenlerini bulup geride bekleyen acılı ailelerin yüreklerine bir nebze olsun su serpiyor. İki köpeğin, fırtına ve karlı ortamda eğitmenlerinin gerçekleştirdiği kadavra arama çalışmalarına SABAH da katıldı.
EĞİTMENİN DİKKATİNİ ÇEKTİ Trabzon'da 2019'daki sel felaketinde görev alan kadavra köpeği Mavi'nin su içindeki cansız insan bedenine tepki vermesi, eğitmeninin dikkatini çekti. JÖAK bünyesindeki Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı bir ilke imzaya atmaya karar verdi. TOBB ve Yıldırım Beyazıd Üniversiteleri ile kadavra üzerine protokol imzaladı. Mavi ve Negro, bilim ve insanlığa faydalı olunması için bedenini bağışlayan kişilerin kadavraları üzerinde çalışma imkanı buldu. Zodyak botlarına bindirmeye alıştırılan köpekler, çeşitli hız testi ile kadavraya tepki verme refleksleri ölçüldü. 8 aylık eğitim sonrası Mavi ve Negro, karada olduğu gibi suyun 25 metre altında da insanlara ait cansız bedenlere tepki verdi.
SINIRLAR ZORLANDI
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Gördü, "Su altında kadavra aramaya dair dünyada ve Türkiye'de yapılmış bir çalışma olmadığını gördük. Su altında da kadavranın tespit edileceğini düşündük. Üst düzey kadavra arama köpeği Mavi ve Negro'yu bu alana yönlendirdik" derken, Jandarma Uzman Çavuş İsmail Uçar ise, Mavi ile dostluğunu anlatarak, "Hastalandığında başında beklerim. Ben onun babasıyım o da benim oğlum" dedi.